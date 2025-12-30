"Ромир": обычному россиянину на порцию готового оливье нужно работать 25 минут

Тарелка "сельди под шубой" обходилась в 31 минуту, свидетельствуют данные потребительской панели

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. 25 минут работы требовалось среднестатистическому россиянину в 2025 году, чтобы заработать на порцию готового салата оливье, порция "сельди под шубой" обходилась в 31 минуту. Об этом свидетельствуют данные потребительской панели "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В 2025 году в целом по России за порцию готового салата оливье нужно было потрудиться 25 минут, за порцию "сельди под шубой" - поработать 31 минуту", - говорится в тексте.

Москвичам повезло больше всех: благодаря более высокому уровню заработной платы, чем в среднем по стране, "трудовая стоимость" одной порции готового салата оливье для них составляет всего 11 минут, "сельди по шубой" - 15 минут. Это в 3-3,5 раза меньше, чем в некоторых регионах.

Так, в Приволжском федеральном округе порция готового салата оливье обходится жителю в 37 минут труда, а "сельдь под шубой" - в 44 минуты. Это самые высокие показатели по стране. Лучше обстоят дела в Сибирском федеральном округе, где за одну порцию готового оливье нужно поработать 22 минуты против 32 минут за порцию "сельди под шубой", поделились эксперты.

По данным аналитиков, в Северо-Западном федеральном округе порция оливье обойдется в 27 минут работы, "сельди под шубой" - в 29 минут.

Об исследовании

Потребительской панелью "Ромир" была исчислена средняя стоимость одной порции каждого вида готового салата. На основе данных Росстата о среднемесячной заработной плате по России (за период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года) было вычислено, какую долю заработной платы составляет покупка каждого из готовых салатов. Затем эта доля была переведена в рабочее время при стандартной 40-часовой рабочей неделе. Исследование было проведено для всей страны в целом и отдельно для ЦФО, СЗФО, ПФО, СФО и Москвы.