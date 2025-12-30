Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,57%

К 07:10 мск показатель находился на отметке 2 764,31 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,57% и находился на уровне 2 757,65 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 764,31 пункта (+0,81%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.