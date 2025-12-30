Эксперт Лукинов: в РФ скидки на загородную недвижимость выросли в два раза

Средние предновогодние акции достигли 50% в отдельных проектах и регионах, отметил основатель экспертного клуба "Загородный девелопмент"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средние предновогодние скидки на загородную недвижимость в РФ выросли за год в два раза, достигнув 50% в отдельных проектах и регионах. Об этом рассказал ТАСС основатель экспертного клуба "Загородный девелопмент" Валерий Лукинов.

"В 2025 году продажи в загородных коттеджных поселках РФ упали в два-три раза по сравнению с рекордным 2024 годом, вернувшись к уровню двух предыдущих лет. Спад связан с насыщением спроса, ужесточением ипотечных условий, перетоком средств на депозиты и ростом осторожности покупателей на фоне обманутых дольщиков в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Средний размер скидок в организованных поселках вырос в два раза по сравнению с 2024-м. В целом региональная картина такова, что скидки варьируются от 2% до 50%" - сказал он.

По словам Лукинова, в предновогодний период застройщики загородных поселков предложили как прямые, так и "скрытые" скидки, среди которых беспроцентная рассрочка, фиксированные ставки по ипотеке, бесплатное подключение к коммуникациям, подарочные сотки и другое. Так, стандартные скидки в Московской области составляют 2-5%, но максимальные, обычно на готовые дома, достигают 15% (в бизнес-классе - от 3 млн до 9 млн руб.). В качестве "скрытых" бонусов предлагается бесплатное подключение к инженерным сетям. В Ленинградской области рынок предлагает 5-20-процентный дисконт на дома и участки с пиковыми акциями на дома до 30% (до 12 млн руб.). "Скрытых" бонусов, по данным застройщиков, не предусмотрено, но в 2026 году ожидается повышение цен.

В Калининградской области на фоне ограниченного спроса на готовое жилье скидки на коттеджи достигают 15% (в районе 2 млн руб.), отметил эксперт. На землю действуют скидки до 30% (1,3 млн руб.) В Ростове-на-Дону в рамках новогодних акций предлагаются 10-процентные дисконты (до 2,5 млн руб. на дома). Один из лидеров по привлекательности предложений - Краснодарский край, где скидки на частные дома составляют 8-15%, а в отдельных проектах - до 50% (до 3,3 млн руб.). Ключевой "скрытый" бонус - пониженная ипотечная ставка. В Алтайском крае и Екатеринбурге рождественские акции дают дисконт до 10% (3,5-5 млн руб.). Бонусом при покупке екатеринбургского загородного дома может быть септик. В Новосибирской области скидки стандартные: 8-15% (до 1,5 млн руб.). В качестве бонуса можно получить дополнительные сотки в подарок. Дальневосточные акции варьируются в зависимости от сегмента: в эконом-классе - 20-25% (до 6,2 млн руб. на дома), в бизнес-сегменте - 5-10% (до 4 млн руб.). В основном это завершенные объекты с возможностью быстрого заселения.

По словам Лукинова, эффективность предновогодних скидок в загородных поселках снижается на фоне падения спроса. "Наиболее выгодные предложения сосредоточены в Краснодарском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также на Дальнем Востоке. При выборе стоит также обращать внимание на потенциальную возможность роста цены", - отметил он.