Ozon fresh: спрос россиян на черную икру в конце декабря вырос в 17 раз

К популярной праздничной закуске жители России часто берут сливочное масло, отметили в пресс-службе сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спрос жителей России на черную икру за последнюю неделю декабря вырос в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом спрос на икру увеличился примерно в 12 раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса Ozon fresh.

"Любимым лакомством у клиентов сервиса быстрой доставки Ozon fresh остается икра - по сравнению с прошлым годом в последнюю неделю декабря спрос на нее вырос в 12,3 раз. Так, икра лосося стала популярнее в 16,5 раз, черная икра - в 17 раз, а икра других рыб - в 10 раз", - говорится в сообщении.

К популярной праздничной закуске россияне часто берут сливочное масло: продажи за последнюю неделю декабря выросли более чем в 8 раз. Спросом пользуется также безглютеновый или цельнозерновой хлеб, который по сравнению с прошлым годом стал популярнее более чем в 70 раз, также сообщили аналитики.

На втором месте среди новогодних покупок - соленая и слабосоленая рыба. В этом году жители страны приобретали ее почти в 6 раз чаще, чем в 2024 году. При этом рекордный рост спроса перед Новым годом показала рыба холодного копчения, заказы которой за последнюю неделю декабря увеличились в 26 раз год к году. Популярны и замороженные рыбные заготовки, которые россияне покупали в 10 раз чаще, чем год назад, говорится в сообщении.

По словам представителей Ozon fresh, спрос на готовые фруктовые и овощные нарезки за последнюю неделю декабря вырос рекордно - в 69 и 188 раз соответственно, а мандарины и виноград покупали почти в 11 и 30 раз чаще. Сладости также популярны в преддверии Нового года. Спрос на торты год к году увеличился в 12 раз, а на конфеты - в 5 раз. Мясные блюда - традиционные зимние холодец, зельц и паштеты также показывают рост - заказы в преддверии Нового года увеличились в 7,6 раза. Почти вдвое перед праздником выросли и продажи замороженных мясных заготовок.

Как отметили в пресс-службе, в 2025 году россияне чаще стали заказывать безалкогольные альтернативы привычным праздничным напиткам. Так, все больше покупателей отдают предпочтение безалкогольному вину (рост в 10 раз) и безалкогольному пиву (рост в 16,8 раза).