В аэропорту Сочи задерживаются 28 рейсов

Как сообщила телеведущая Ника Стрижак, 60 человек из труппы Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина не могут вылететь в Петербург после гастролей в Сириусе из-за задержки рейса почти на 12 часов

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Вылет и прилет 28 рейсов задержаны в аэропорту Сочи, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее в Telegram-канале аэропорта Сочи сообщалось, что на фоне непогоды задерживается вылет 13 рейсов, еще 7 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Согласно данным онлайн-табло на утро вторника, на вылет задерживаются 15 рейсов, на прилет - 13 рейсов.

Телеведущая Ника Стрижак сообщила в своем Telegram-канале, что 60 человек из труппы Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина не могут вылететь в Петербург после гастролей в Сириусе из-за задержки рейса почти на 12 часов. "После триумфальных гастролей в новом концертном комплексе Сириус в аэропорту Сочи почти на 12 часов застряла часть труппы Музыкального театра имени Шаляпина - 60 человек - солисты и музыканты оркестра. Из-за непогоды они не могут вылететь в Петербург", - написала она.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс Аэрофлота SU 2857 Сочи - Санкт-Петербург вылетел, прилет ожидается в 07:45 мск.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно.