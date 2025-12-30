Сухогруз "Каспийский берег" передадут российско-иранской компании в 2026 году

АСТРАХАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Южный центр судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планирует передать судно проекта RSD 49 "Каспийский берег" Российско-Иранской судоходной компании в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОСК.

"С производственной площадки "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК сухогрузное судно проекта RSD 49 "Каспийский берег" передадут заказчику. Сухогруз пополнит флот Российско-Иранской судоходной компании в 2026 году, предварительно, в первом полугодии", - сообщил представитель ОСК.

В ОСК отметили, что особенностью судна является наличие большого среднего трюма длиной более 50 м, который позволяет перевозить негабаритные грузы.

Универсальные сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов в Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Судостроение - одна из традиционных отраслей Астраханской области. В регионе располагаются несколько крупных и средних предприятий, способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт судов весом до 6 тыс. тонн. Крупные предприятия судостроительного комплекса области также специализируются на строительстве морских гидротехнических сооружений для освоения шельфовых месторождений.