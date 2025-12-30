Объем операций в системе "Мир" превысил 100 трлн рублей за десятилетие

Платежная система обеспечила проведение более 86 млрд транзакций, сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" за 10 лет работы обеспечила проведение более 86 млрд транзакций, при этом суммарный объем совершенных операций превысил отметку в 100 трлн рублей, а совокупная эмиссия достигла 475 млн карт за год. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Комментируя динамику развития отечественной инфраструктуры платежей, он подчеркнул: "Мы приросли за этот год чуть больше чем на 17 процентов, и эмиссия сейчас составляет у нас 475 миллионов карт".

Как отметил глава НСПК, значительный рост выпуска карт и востребованность системы среди пользователей обусловлены комплексом факторов. По его словам, на показатели повлияло активное внедрение новых сервисов для клиентов. Кроме того, как отметил Дубынин, дополнительным стимулом для расширения доли национальных карт на рынке стал уход из России международных платежных систем.