"Известия": банки стали чаще приостанавливать переводы между своими счетами

В некоторых случаях вводят ограничения по банковским картам, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские банки стали чаще приостанавливать переводы граждан между собственными счетами и в ряде случаев вводить ограничения по банковским картам. Об этом сообщили "Известия".

В регуляторе пояснили газете, что кредитные организации обязаны проверять операции клиентов на признаки мошенничества в соответствии с законом "О национальной платежной системе". При выявлении подозрительных операций банки вправе приостанавливать исполнение переводов, однако счета граждан при этом не блокируются.

В ЦБ отметили, что если клиент подтвердил перевод или повторно совершил операцию, то банк обязан незамедлительно исполнить распоряжение, за исключением случаев, когда сведения о получателе содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

С 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций будет расширен с шести до 12. В частности, новым критерием станет перевод средств другому человеку, если менее чем за сутки до этого клиент перевел самому себе через систему быстрых платежей сумму свыше 200 тыс. рублей и ранее не совершал операций с этим получателем в течение полугода, напомнил Банк России.

Кроме того, банки будут учитывать случаи смены номера телефона в онлайн-банке или на портале "Госуслуги" за 48 часов до перевода, что может свидетельствовать о несанкционированном доступе к счету.