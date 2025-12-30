Ford подал еще 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России

Почти все знаки, за исключением Lincoln, регистрируется только по одному классу международной классификации товаров и услуг - автомобили и их составляющие

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американский автопроизводитель Ford Motor Company подал еще десять заявок на регистрацию товарных знаков в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди заявок названия моделей автопроизводителя - Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Ford также подал заявку на регистрацию бренда Lincoln и его логотипа, под которым производятся автомобили люкс-класса.

Заявки поступили 24 декабря 2025 года из США от компании "Форд мотор компани".

Почти все товарные знаки, за исключением Lincoln, регистрируется только по одному классу (№12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и их составляющие. Товарный знак Lincoln, помимо класса №12, регистрируется по еще двум (№35, 37) - продажа машин и их реклама, а также ремонт транспортных средств.

Как ранее подсчитал корреспондент ТАСС, Ford Motor Company не подавала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ с 2013 года.

Ранее Ford Motor Company подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Форд" и Ford в РФ.

В 2022 году американская корпорация Ford приостановила деятельность в России в связи с событиями на Украине.