Ford подал еще 10 заявок на регистрацию товарных знаков в России
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Американский автопроизводитель Ford Motor Company подал еще десять заявок на регистрацию товарных знаков в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.
Среди заявок названия моделей автопроизводителя - Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Ford также подал заявку на регистрацию бренда Lincoln и его логотипа, под которым производятся автомобили люкс-класса.
Заявки поступили 24 декабря 2025 года из США от компании "Форд мотор компани".
Почти все товарные знаки, за исключением Lincoln, регистрируется только по одному классу (№12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и их составляющие. Товарный знак Lincoln, помимо класса №12, регистрируется по еще двум (№35, 37) - продажа машин и их реклама, а также ремонт транспортных средств.
Как ранее подсчитал корреспондент ТАСС, Ford Motor Company не подавала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ с 2013 года.
Ранее Ford Motor Company подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Форд" и Ford в РФ.
В 2022 году американская корпорация Ford приостановила деятельность в России в связи с событиями на Украине.