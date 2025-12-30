Bloomberg: Citigroup потеряет $1,1 млрд из-за продажи российского Ситибанка

По данным агентства, убытки конгломерата в основном связаны с корректировками валютного курса

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Потери американского финансового конгломерата Citigroup от продажи активов российского Ситибанка после уплаты налогов составят $1,1 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Citi.

По его информации, банк планирует учитывать оставшиеся операции как "предназначенные для продажи" в своей прибыли за четвертый квартал и рассчитывает завершить продажу Ситибанка, принадлежащего Citigroup Netherlands B.V., в первой половине 2026 года.

Убытки конгломерата в основном связаны с корректировками валютного курса, говорится в его заявлении. Банк предупредил, что размер убытков может еще больше измениться в зависимости от колебаний валютных рынков.

О сделке

В ноябре стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс капиталу - финансовый консультант" приобрести 100% акций Ситибанка. Соответствующее распоряжение президента РФ было размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Российский Ситибанк входит в список кредитных организаций, в отношении которых указом президента РФ был введен запрет на проведение определенных сделок с иностранцами из недружественных стран в 2022 году. Для проведения сделки с акциями банка необходимо соответствующее одобрение президента.

В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны "Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии", Мексику и Россию. В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении присутствия в России и планах свернуть розничный банковский бизнес в стране и операции по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В декабре 2022 года "Уралсиб" закрыл сделку по покупке розничного кредитного портфеля Ситибанка.