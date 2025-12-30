В Новосибирской области 166,1 млн рублей направят на поддержку туризма

Проекты, которые получат средства, определят в конкурсном порядке

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Финансовая поддержка сферы туризма в Новосибирской области в 2026 году составит 166,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

"В 2026 году на поддержку сферы туризма в Новосибирской области будет направлено 166,1 млн рублей, в том числе средства госпрограммы "Развитие туризма в Новосибирской области", национального проекта "Туризм и гостеприимство", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что проекты, которые получат поддержку, будут определены в конкурсном порядке.

По данным ведомства, в 2025 году по госпрограмме развития туризма финансирование составило 183,3 млн рублей. В числе проектов, реализованных с господдержкой, - создание туристской инфраструктуры, доступной среды, детских и спортивных зон отдыха, приобретение оборудования. Также ряд муниципалитетов получил поддержку на благоустройство, ремонт и местные туристические проекты.

Новосибирская область вошла в десятку популярных туристических направлений России по итогам 2024 года с показателем в 3,4 млн турпоездок. По данным Росстата, за 10 месяцев этого года турпоток составил 2,7 млн поездок, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Значительная часть туристов посещает Новосибирск.