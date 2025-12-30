Кабмин продлил упрощенную регистрацию лекарств и медизделий

Перечень препаратов и медицинских изделий определяет специальная межведомственная комиссия с участием представителей Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ФАС и ФТС

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило действие упрощенного порядка государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года, а наиболее востребованных медицинских изделий - до 31 декабря 2028 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что решение направлено на сохранение стабильности рынка медикаментов и медизделий в условиях последствий внешних санкций. Упрощенный порядок позволяет в сжатые сроки оформить необходимые документы, чтобы быстрее выводить продукцию на рынок и избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы, напомнили в кабмине.

Перечень препаратов и медицинских изделий, которые можно регистрировать по упрощенной процедуре, определяет специальная межведомственная комиссия с участием представителей Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ФАС и ФТС.