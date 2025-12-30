Индекс деловой активности в сфере услуг России в декабре вырос до 52,3 пункта

Темпы роста PMI были самыми быстрыми с начала года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре 2025 года вырос до 52,3 пункта против 52,2 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

"Компании объяснили рост деловой активности увеличением количества новых заказов и повышением потребительского спроса. Темпы роста деловой активности были самыми быстрыми с начала 2025 года", - говорится в исследовании.

Кроме того, росту объемов производства способствовало резкое увеличение числа новых предприятий у российских поставщиков услуг в декабре. Участники предположили, что недавнее расширение было вызвано более высоким спросом. Темпы роста были устойчивыми и самыми быстрыми с мая 2025 года.

В S&P Global добавили, что несмотря на более быстрый рост продаж новых услуг, в конце года российские поставщики услуг сократили численность персонала. Сокращение заработной платы было незначительным и произошло после пятимесячного периода создания рабочих мест. По словам респондентов, сокращение численности персонала было вызвано сокращением числа работников, занятых полный рабочий день. Темпы сокращения рабочих мест были самыми высокими почти за три года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.