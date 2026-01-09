Работа над ГОСТом на питбайки может начаться в 2026 году

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что этот вид транспорта активно распространяется среди молодежи

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава Росстандарта Антон Шалаев считает, что задача разработки отдельного ГОСТа на питбайки актуальна, они активно распространяются в том числе среди молодежи. В интервью ТАСС руководитель ведомства рассказал, что работа над соответствующим ГОСТом может начаться в 2026 году.

"Что касается питбайков, я думаю, что задача разработки отдельного ГОСТа на них актуальна - изначально все, что касается питбайков, уже было урегулировано в контексте наличия требований к спортивным мопедам", - сказал он.

По его словам, популярность этого вида транспорта в том числе среди молодежи требует более четких определений и, возможно, вынесения его в отдельную классификационную группу. "Думаю, что в 2026 году работа над ГОСТом на питбайки тоже начнется", - отметил Шалаев.

Также глава Росстандарта отметил популярность автомобильного туризма. Он рассказал, что перед Новым годом был утвержден ГОСТ на жилые модули - автодома, документ начнет действовать с августа 2026 года.

