Глава Минтранса поручил аэропортам проверить готовность к ЧС

Андрей Никитин отметил необходимость провести ревизию запасов питьевой воды, матрасов, спальных мешков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил российским аэропортам провести ревизию запасов и проверить достаточность всего, что может понадобиться в случае ЧС. Об этом министр сообщил в ходе совещания по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников.

"Серьезную нагрузку в эти дни традиционно испытывает авиация. Проведите ревизию запасов в аэропортах: питьевая вода, матрасы, спальные мешки. Впереди длинные праздники - надо проверить комплектность и достаточность всего, что может понадобиться в случае ЧС", - сказал глава Минтранса.

Как отметил Никитин, тысячи людей поедут за границу. "Возможны внештатные ситуации: болезни, отмена или задержка рейсов. Руководству Росавиации необходимо совместно с консульствами обеспечить работу по оперативному вывозу сограждан и контролировать ситуацию в воздушных гаванях", - добавил он.