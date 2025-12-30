Силуанов прогнозирует переход экономики РФ к устойчивым темпам роста в 2026 году

По итогам 2025 года рост ВВП составит около 1%, отметил министр финансов РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Экономика РФ в следующем году перейдет к устойчивым, сбалансированным темпам роста, по итогам текущего года рост ВВП составит около 1%. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов Антон Силуанов.

"Мы в плановом порядке видим замедление и динамики экономического развития, что должно привести начиная со следующего года к устойчивым, сбалансированным темпам роста", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что по итогам текущего года рост ВВП составит около 1%.

На "Итогах года" президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП в 2025 году составил 1%, а за три года - 9,7%, что намного выше, чем в Европе.