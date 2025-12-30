Никитин поручил обеспечить дорожные службы снегоуборочной техникой и реагентами

В случае возможных ограничений движения необходимо оперативно развернуть пункты временного размещения, горячее питание и обогрев совместно с МЧС России и исполнительными органами в регионах, отметил глава Минтранса РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин поручил обеспечить дорожные службы снегоуборочной техникой и необходимым запасом реагентов для борьбы с гололедом. Об этом министр сообщил в ходе совещания по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников.

"Росавтодору и госкомпании "Автодор" поручаю обеспечить достаточное количество снегоуборочной техники на дорогах и необходимый запас пескосоляных смесей и реагентов для борьбы с непогодой и гололедом", - сказал Никитин.

По его словам, одной из центральных задач для "Крымской железной дороги", Росавтодора и Управления ведомственной охраны Минтранса является обеспечение безопасности движения по Крымскому мосту. "Нужно исключить акты незаконного вмешательства и предотвратить возможные угрозы движению транспорта", - подчеркнул министр.

Никитин также поручил дорожным службам субъектов максимально оперативно убирать региональные и муниципальные дороги. "Подъезд к больницам, поликлиникам, ФАПам, амбулаториям и другим социальным учреждениям должен быть обеспечен в приоритетном порядке", - отметил он.

В случае возможных ограничений движения, по словам министра, необходимо оперативно развернуть пункты временного размещения, горячее питание и обогрев совместно с МЧС России и исполнительными органами в регионах. Аварийные комиссары, согласно поручению, должны оказывать максимальную поддержку гражданам, попавшим в тяжелую ситуацию на дорогах.