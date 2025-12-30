Кабмин увеличил квоту на экспорт лома и отходов чермета

Ее объем составит 2,2 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Объем квоты на экспорт за пределы территории Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов с 1 января возрастет до 2,2 млн тонн, сообщает пресс-служба кабмина.

"С 1 января 2026 года объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов увеличится и составит 2,2 млн тонн. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем квоты увеличится на 400 тыс. тонн по сравнению с предыдущим показателем, установленным кабмином в августе 2025 года.

Квота будет распределена Минпромторгом между участниками внешнеторговой деятельности.

Такое определение будет действовать до 31 декабря 2026 года. По данным кабмина, решение позволит участникам отрасли отправить на экспорт дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее €15 за тонну, сверх этого - 5%, но не менее €290 за тонну.