Никитин взял под личный контроль пассажирские перевозки в праздники

На время новогодних каникул в министерстве организуют дополнительное дежурство руководящего состава

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Минтранса Андрей Никитин взял под личный контроль вопрос пассажирских перевозок в период новогодних праздников. Об этом он заявил на совещании по работе транспортного комплекса в праздничные дни.

"Перевозки пассажиров в праздничный период находятся на моем личном контроле, предупреждаю о персональной ответственности уполномоченных лиц за обеспечение слаженной и безопасной работы транспорта", - сказал министр.

По его словам, на время новогодних каникул в министерстве будет организовано дополнительное дежурство руководящего состава.

"Все графики дежурства утверждены мной лично. Сам буду находиться на рабочем месте, как и мои заместители", - подчеркнул Никитин, поручив по всем оперативным вопросам незамедлительно информировать ситуационно-информационный центр Минтранса.