В аэропорту Сочи число задержанных рейсов сократилось до 10

Задержки составляют около двух часов

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Количество задержанных на фоне непогоды рейсов сократилось до 10 в международном аэропорту Сочи, сообщается в Telegram-канале аэропорта. Все самолеты, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за сложных погодных условий, вернулись в Сочи.

Ранее в аэропорту, по данным онлайн-табло, задерживалось порядка 30 рейсов.

"На 09:00 мск текущего дня <…> удалось сократить количество задержанных рейсов (более двух часов) до 10 рейсов. Все воздушные суда, ушедшие из-за сложных погодных условий на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт Сочи, будут обслужены и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в аэропорту нет скоплений пассажиров.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно.