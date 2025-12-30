Минтранс поручил обеспечить бесперебойное ж/д сообщение в новогодние праздники

Глава министерства Андрей Никитин также поручил Федеральному агентству железнодорожного транспорта держать на контроле очистку ж/д путей от снега

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил Российским железным дорогам (РЖД) и железным дорогам Новороссии обеспечить бесперебойное и безаварийное железнодорожное сообщение в новогодние праздники.

"Коллеги из РЖД и "Железных дорог Новороссии", в приоритете должно быть безаварийное и бесперебойное движение по всей стране, включая наши исторические регионы", - сказал он в рамках совещания о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников.

Никитин также поручил Федеральному агентству железнодорожного транспорта держать на контроле очистку ж/д путей от снега. "Федеральному агентству железнодорожного транспорта держать на контроле своевременную очистку железнодорожных путей от снега и движение поездов по расписанию", - сказал глава Минтранса.