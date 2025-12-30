Минтранс: транспортный комплекс в праздники перейдет в режим повышенной готовности

Глава министерства Андрей Никитин поручил Ространснадзору внимательно следить за ситуацией

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Все организации транспортного комплекса должны перейти в режим повышенной готовности к пиковым нагрузкам в период новогодних праздников, транспорт должен работать без сбоев, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Новогодние праздники - время пиковых нагрузок. Транспортный комплекс должен работать бесперебойно", - сказал он на совещании по вопросам работы отрасли в период каникул.

Министр отметил, что берет организацию пассажирских перевозок в праздничные дни под личный контроль.

"Все организации транспортного комплекса должны перейти в режим повышенной готовности дежурно-диспетчерских служб, средств связи, систем управления и оповещения. В России 11 часовых поясов, в разных регионах - разные климатические и погодные условия, которые могут повлиять на движение транспорта", - добавил Никитин.

Он поручил Ространснадзору внимательно следить за ситуацией. "Обращаюсь к Ространснадзору: ваши сотрудники должны находиться там, где возникают проблемы на транспорте. На руководителях лежит персональная ответственность за работу с гражданами и соблюдение прав пассажиров", - подчеркнул министр.

Кроме того, управлению ведомственной охраны Минтранс поручил провести дополнительные инструктажи нарядов и служб, а также проявлять повышенную бдительность при организации пропускного и внутриобъектового режимов.