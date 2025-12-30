Более 86 тыс. человек встретят Новый год в поездах

В новогоднюю ночь будут курсировать 562 пассажирских поезда, уточнил глава Росжелдора Александр Сахаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В новогоднюю ночь в России будет курсировать 562 пассажирских поезда, новый год в них встретят 86,5 тыс. человек, из которых более 15 тыс. - дети, заявил глава Росжелдора Александр Сахаров в рамках совещания о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников.

"В новогоднюю ночь будут курсировать 562 пассажирских поезда. Новый год в поезде встретят 86,5 тыс. человек, из которых более 15 тыс. - дети", - сказал он.

Сахаров отметил, что все дети, встречающие новый год в поездах, получат подарок. "И ни один из них не останется без внимания и новогоднего подарка", - сказал он.