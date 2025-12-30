Минфин и ЦБ могут допустить неквалифицированных инвесторов на крипторынок

При этом прорабатываются определенные ограничения, отметил министр финансов Антон Силуанов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минфин и Банк России считают возможным допуск неквалифицированных инвесторов на крипторынок с определенными ограничениями, которые сейчас прорабатываются, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов Антон Силуанов.

"По нашим с ЦБ предложениям, такой допуск возможен. Но с тем, чтобы минимизировать риски, <...> мы с ЦБ планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в крипторынок", - сказал Силуанов.

Параметры такого ограничения отрабатываются с ЦБ, подчеркнул министр.