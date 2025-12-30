Росавиация дала авиакомпаниям указания для бесперебойных перевозок в праздники

Для обеспечения работы будет проходить ежедневный мониторинг графиков и резервирование самолетов на случай задержек, отметил глава ведомства Дмитрий Ядров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Росавиация дала авиакомпаниям указания для обеспечения бесперебойности перевозок и защиты прав пассажиров, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на совещании по работе транспортного комплекса в период новогодних праздников.

"Для обеспечения бесперебойности авиаперевозок и защиты прав пассажиров авиакомпаниям дан перечень указаний, включающий: ежедневный мониторинг графиков и резервирование самолетов на случай задержек; безусловное соблюдение прав пассажиров в соответствии с нормами законодательства, включая проработку логистики перевозок наземным транспортом", - сказал Ядров.

На особом контроле находится организация перевозок групп детей, добавил он.