В праздники поездами воспользуются около 7 млн человек

Всего назначили 735 доппоездов, уточнили в Росжелдоре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 7 млн пассажиров перевезут поездами в России во время новогодних праздников, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров. По его словам, Федеральная пассажирская компания (ФПК) назначила 735 дополнительных поездов, что на 65% больше, чем годом ранее.

"Для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в указанный период Федеральная пассажирская компания назначила 735 дополнительных поездов, на 65% выше аналогичного периода прошлого года. Из них 27 поездов предназначены для перевозки организованных групп", - сказал Сахаров на совещании по работе транспортного комплекса в праздничные дни. По его словам, этим поездам будет уделено особое внимание при выполнении графика движения.

"Прогнозный объем перевозок в этот период составит порядка 7 млн пассажиров, из которых более 300 тыс. будут перевезены в Республику Крым, что также выше уровня прошлого года", - добавил глава Росжелдора. Он отметил, что загрузка поездов традиционно прогнозируется на высоком уровне - более 80%.

По словам главы Росжелдора, приняты меры для адаптации к возросшему пассажирскому спросу, включая назначение дополнительных поездов и организацию дежурств сотрудников охраны. "Особое внимание уделяется обеспечению безопасности, техническому обслуживанию и комфортному перевозу пассажиров, включая детей", - сказал он.

В случае роста спроса на перевозки будут предприняты все необходимые меры по выставлению дополнительной емкости мест за счет пополнения схем поездов, уточнил Сахаров.