Индекс Nikkei за 2025 год вырос на 26,22%

Показатель вышел на отметку в 50 356,87 пункта

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Ключевой индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи Nikkei за 2025 год поднялся на 26,22%. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных торгов.

При этом последние в этом году торги на Токийской фондовой бирже, прошедшие во вторник, завершились небольшим снижением - индекс Nikkei потерял 0,34% и вышел на отметку в 50 356,87 пункта. Однако за прошедший год он прибавил более 10 тыс. пунктов, или 26,22%, выйдя на самую высокую отметку за всю историю своего существования и второй год подряд обновив исторический максимум.

Основными факторами роста, по оценкам местных аналитиков, стали, в частности, ослабление курса йены к доллару, что выгодно крупным местным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки; сильный рост прибыли компаний, связанных с рынком полупроводников и искусственного интеллекта, общая высокая привлекательность ценных бумаг японских компаний среди иностранных инвесторов. Эксперты прогнозируют, что Токийская фондовая биржа продолжит рост и в 2026 году.