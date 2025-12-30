В ОСК создали базу собственного производства составляющих для судостроения

На предприятиях корпорации работает свыше 120 тыс. человек, отметил ее генеральный директор Андрей Пучков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) образовали единую базу собственного производства составляющих для отечественного судостроения. Об этом заявил генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

"В уходящем году продолжалась консолидация активов. В ОСК интегрировано морское приборостроение, расширены машиностроительные компетенции. По сути, создана база для собственного производства двигателей, судового оборудования, навигационных и других систем, критически важных для российского судостроения", - сказал Пучков.

Генеральный директор отметил, что на предприятиях ОСК работает свыше 120 тыс. человек. "Все мы - единая команда, готовая передавать друг другу успешный опыт и помогать в решении сложных задач. В этом преимущество и сила корпорации. Люди - главная ценность", - подчеркнул глава ОСК.