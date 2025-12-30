ОСК впервые вышла на рекордные темпы выполнения заказов

Генеральный директор корпорации Андрей Пучков отметил, что предприятие перешло от антикризисного управления к системному развитию

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) за минувший год впервые вышла на рекордные темпы выполнения заказов, демонстрируя устойчивые финансовые результаты. Об этом заявил генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

"ОСК впервые вышла на рекордные темпы выполнения заказов. По итогам 2025 года мы сдаем беспрецедентное количество кораблей и судов - более 40 единиц. В последнее время корпорация демонстрирует устойчивые финансовые результаты. Это позволяет уверенно смотреть в будущее и заниматься серьезными масштабными проектами", - сказал Пучков.

Пучков отметил, что корпорация перешла от антикризисного управления к системному развитию. "2026 год станет годом создания значительного задела, который позволит ОСК перейти к активному росту и выполнить стратегические задачи по строительству нового флота страны", - подчеркнул генеральный директор.