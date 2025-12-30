"Автоваз" в январе 2026 года проиндексирует цены на Lada в среднем на 0,5%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" в январе 2026 года проведет индексацию цен на автомобили Lada в среднем на 0,5% по всему модельному ряду, а также значительно снизит стоимость флагманского седана Aura и универсала Largus, сообщили в пресс-службе компании.

Производственный план на 2026 год будет увеличен до 400 тыс. автомобилей.

"С января 2026 года "Автоваз" скорректирует цены на модельный ряд Lada. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%. Более того, цены на флагманский седан Aura и многофункциональный универсал Largus значительно снижаются", - говорится в сообщении.

Так, цена Lada Aura снизился на 354 тыс. рублей - до 2,25 млн рублей (-14%), Lada Largus подешевеет на 73 тыс. рублей - до 1,59 млн рублей (-3,8%). Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся. Начальная стоимость Granta составит 850 тыс. рублей, Iskra - 1,28 млн рублей.

"Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026 году", - отметил глава автоконцерна Максим Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

"Автоваз" также подтвердил планы по обновлению модельного ряда, включая запуск кроссовера Azimut, оснащение Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 л и вывод на рынок Vesta Sport.