Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,58%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,58% - до 2 757,89 и 1 121,8 пункта соответственно. Курс юаня рос на 4,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,143 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 752,33 пункта (+0,38%), индекс РТС составлял 1 119,54 пункта (+0,38%). В это же время курс юаня рос до 11,128 рубля (+2,75 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,57% и достигал уровня 2 757,65 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.