Володин: с января вырастет штраф за навязывание допуслуг

Для должностных лиц он составит до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Закон о повышении штрафов за навязывание платных дополнительных услуг вступит в силу с 9 января. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законы, вступающие в силу в январе. <…> Защита прав граждан: усиливается ответственность банков и операторов связи за нарушение законодательства; повышаются штрафы за навязывание платных допуслуг; вводятся ограничения для рекламы услуг по банкротству", - написал Володин в Max.

Согласно новым нормам, которые вступят в силу с 9 января, штрафы для должностных лиц составят до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Ранее был принят закон, согласно которому продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя.

Согласно карточкам, размещенным в канале Володина, будет расширен до 12 перечень регионов, где выпускники 9-х классов смогут сдавать два экзамена вместо четырех для поступления в учреждения СПО. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой области, в него войдут Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области и ХМАО - Югра. Пилотный проект продлен до 2029 года.

Также вступит в силу закон, направленный на защиту и сохранение исторической памяти. В России появится новая памятная дата: 19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. "Вступит в силу закон, регулирующий вопросы увековечения памяти. Наш долг - противодействовать любым попыткам переписать историю. Сделать все, чтобы передать правду о событиях тех лет будущим поколениям", - добавил Володин.

Кроме того, вступит в силу закон об укреплении суверенитета и экономической безопасности России. "Против РФ введено 30 711 санкций. На 2026 год продлевается антисанкционное спецрегулирование в экономике. Преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее", - отметил председатель Госдумы.