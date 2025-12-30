В праздники на трассах РФ круглосуточно дежурит около 2 тыс. единиц техники

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко отметил, что до Нового года на трассах М-11 и М-12 прошли совместные учения с МЧС и ГИБДД на случай чрезвычайных ситуаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 2 тыс. единиц техники находятся в режиме круглосуточного дежурства на федеральных трассах России в новогодний период. Об этом сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на совещании по работе транспортного комплекса в праздничные дни.

"Около 2 тыс. единиц техники находятся в режиме круглосуточного дежурства. В ситуационном центре обрабатывается информация почти с 4 тыс. камер видеонаблюдения, а дорожная обстановка выводится на около 600 табло переменной информации, которые показывают актуальные данные о движении на трассах", - сказал Петушенко.

По его словам, до Нового года на трассах М-11 и М-12 прошли совместные учения с МЧС и ГИБДД на случай чрезвычайных ситуаций.

"164 экипажа аварийных комиссаров полностью укомплектованы, готовы к реагированию на реальную ситуацию, которая возникнет на дороге", - подчеркнул глава "Автодора".

Он также отметил, что актуальная информация о дорожной обстановке оперативно публикуется на сайте компании, а рост трафика на скоростных дорогах связан со сбоями в других видах транспорта. В целом, по словам Петушенко, "Автодор" полностью готов к работе на всей сети своих дорог в праздничный период.