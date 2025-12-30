Дистрибьютера "Светофора" в Хакасии признали нарушившим закон о торговле

Рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Хакасии нарушившим закон о торговле, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о логистическом центре ООО "Абакан ритейл логистик".

"Организация установила в договорах поставки продукции пункты, противоречащие торговому законодательству. На сегодняшний день более пятидесяти поставщиков заключили с дистрибьютором такие договоры", - отметили в ФАС. Там пояснили, что в соответствии с одним из пунктов, оплата товара производится только после его продажи магазином. То есть срок фактически не ограничен, в то время как по закону максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.

"Превышение срока оплаты товаров может привести к увеличению отпускных цен на продукцию, сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки предприятий", - сообщили в антимонопольной службе.

Хакасское УФАС России возбудило дело в отношении логистического центра "Светофора" и признало его нарушившим закон о торговле. Рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности.

В ФАС России добавили, что поскольку ООО "Абакан ритейл логистик" привело договоры поставки в соответствие с торговым законодательством еще до вынесения территориальным органом службы решения, Хакасское УФАС России не стало выдавать организации предписание. Кроме того, дистрибьютор добровольно исключил из договоров поставки условие, согласно которому расходы на утилизацию товара покрываются за счет поставщиков.