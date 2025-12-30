Росатом завершил один из ключевых этапов возведения ядерного реактора БРЕСТ

В течение декабря установили первые три оболочки периферийных полостей, отметили в топливной компании ТВЭЛ госкорпорации

ТОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" завершила один из ключевых этапов возведения уникального инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске (Томская область), смонтирована последняя - четвертая металлическая оболочка периферийной части реактора, сообщает пресс-служба топливной компании ТВЭЛ Росатома.

"В ЗАТО Северск Томской области на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК) установлена последняя, четвертая, металлическая оболочка периферийной полости корпуса реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение декабря 2025 года установили первые три оболочки периферийных полостей. Габариты изделий сравнимы с пятиэтажным домом, общая масса - более одной тыс. тонн, каждая оболочка весит более 200 тонн.