Белоруссия и РФ договорились запустить безостановочный ночной поезд

Он будет курсировать между Минском и Москвой

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Белорусская сторона достигла договоренности с компанией "Российские железные дороги" о запуске безостановочного ночного поезда "Ласточка", который будет курсировать между Минском и Москвой. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

"Сегодня заполненность поездов достигает примерно 80%. За последний год-два мы с РЖД провели соответствующую работу: в расписание были добавлены дополнительные поезда "Ласточка". Буквально с 15 декабря еще одна "Ласточка" поехала в двух направлениях. Это состав в 10-вагонном исполнении, где два вагона бизнес-класса. И таким образом, я думаю, что этот ажиотаж с билетами немножко спадет. Кроме того, открою небольшой секрет: с РЖД достигнута еще одна договоренность - о запуске ночных безостановочных "Ласточек". Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Дипломат также сообщил об еще одной договоренности в рамках Союзного государства. "Мы договорились в этом году о том, что будет открыто трансграничное сообщение между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, тарифы будут комфортными для граждан двух стран. Это еще один знаковый совместный проект, направленный на повышение транспортной связанности Союзного государства. Именно там, где наши граждане больше всего в этом нуждаются", - отметил посол.

Скоростные поезда "Ласточка" связали Москву и Минск 30 апреля 2021 года. За время курсирования они перевезли более 3 млн человек. Только за 10 месяцев текущего года в прямом сообщении данными поездами было перевезено свыше 600 тыс. пассажиров (+12,5% к аналогичному периоду прошлого года).