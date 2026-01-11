Глава Росстандарта оценил импортонезависимость РФ в метрологическом оборудовании

Достигнутые результаты в этой сфере позволяют говорить, что в России есть современные и высокоточные средства измерений, отметил Антон Шалаев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Достигнутые результаты в сфере метрологического оборудования позволяют говорить, что в России есть современные и высокоточные средства измерений, сообщил в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Менее 15 лет назад российских предприятий по разработке метрологического оборудования насчитывалось несколько десятков, а сейчас их более 600. Ежегодно утверждается порядка 3 тыс. новых или модернизированных типов средств измерений. По состоянию на 2025 год, из этих 3 тыс. новых типов почти 70% - это российское производство. 15 лет назад это число равнялось 15%", - сказал руководитель ведомства.

Также Росстандарт с 2019 года ведет работу над перечнем российских средств измерений, аналогичных импортным. В декабре 2025 года в перечень было внесено 1 984 отечественных средств измерений, которые по своим функциональным возможностям заменяют около 10 тыс. зарубежных.

"Работа продолжается, но результат уже позволяет нам говорить, что у нас много современных, высокоточных средств измерений, о которых зачастую, к сожалению, российские предприятия не знают. Необходимо доводить информацию о существовании уникальных российских разработок в сфере измерений", - отметил Шалаев.

