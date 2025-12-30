КТК приостановил перевалку нефти на терминале из-за неблагоприятных метеоусловий

Консорциум также остановил прием нефти от грузоотправителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 29 декабря приостановил перевалку нефти на морском терминале под Новороссийском из-за неблагоприятных метеоусловий, а также остановил прием нефти от грузоотправителей из-за затоваривания мощностей хранения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынудили консорциум 29.12.2025 г. приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 г. в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - сказали в КТК.

В консорциуме обратили внимание, что на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат террористической атаки безэкипажным катером на второе выносное причальное устройство (ВПУ-2) и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода.