Глава Росстандарта рассказал о задачах ведомства в сфере метрологии на 2026 год

Ведомство рассчитывает на принятие новой Стратегии обеспечения единства измерений до 2035 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Росстандарт в сфере метрологии будет уделять внимание в 2026 году развитию цифровых решений, кадров, метрологического оборудования, работе по новым эталонам. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

Также ведомство рассчитывает на принятие новой Стратегии обеспечения единства измерений до 2035 года.

"Внимание будем уделять цифровым решениям в сфере метрологии, развитию кадров, принятию новых документов в сфере современных методик измерения, развитию метрологического оборудования", - сказал Шалаев.

Кроме того, Росстандарт уже начал работу по новым эталонам как в традиционных сферах - например, переопределение эталона массы через так называемые ватт-весы, так и в новых сферах, где эталонов сегодня не существует, - например, высокоточного эталонного комплекса для измерений параметров частиц микро- и нанопластика.

