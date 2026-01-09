АТОР: турпоток из России во Вьетнам в 2025 году вырос в рекордные три раза

Среди лидеров также Египет, Саудовская Аравия, Китай, Марокко, Япония, ОАЭ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Туристический поток из России во Вьетнам в 2025 году вырос рекордно - в три раза по сравнению с предыдущим годом, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Наибольший прирост в минувшем году показал Вьетнам, где количество турпоездок выросло на 200%, а также Египет (+35%), Саудовская Аравия (+31), Китай (+29%), Марокко (+29%), Япония (+75%), ОАЭ (+23%). Главными аутсайдерами стали Венесуэла (-35%) и Иран (-42%) - в первую очередь, из-за геополитической обстановки", - сказала она.

По оценке аналитиков АТОР, классический туристический поток россиян за рубеж, не считая транзита и частных поездок, увеличился в 2025 году примерно на 25%, до 17,5 млн человек. Около 11,3 млн из них совершили поездки с помощью туроператоров. Согласно предварительным итогам 2025 года, самыми популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Китай, Египет и Таиланд, рассказала эксперт.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:30 мск.