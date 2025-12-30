На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС

Станция находилась в эксплуатации 51 год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Билибинская АЭС на Чукотке полностью остановлена после 51 года эксплуатации. Об этом сообщается в Telegram-канале Росэнергоатома.

"30 декабря был остановлен последний энергоблок Билибинской АЭС - энергоблок №4. Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится, несмотря на останов всех энергоблоков, станция продолжит работу в режиме без генерации.

В течение декабря поэтапно были остановлены энергоблоки 2, 3 и 4 с реакторами типа ЭГП-6, энергоблок 1 был остановлен ранее - в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) энергоблока 1 уже размещено в бассейне выдержки. ОЯТ энергоблоков 2, 3 и 4 будет выгружено в пристанционные бассейны выдержки в течение двух лет.

Энергоснабжение региона сейчас обеспечивает плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в Певеке, самом северном городе России, заменившая выбывающие мощности Билибинской АЭС.

Про АЭС

Билибинская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", входящего в состав госкорпорации "Росатом". Расположена в 610 км к северо-западу от г. Анадыря, административного центра Чукотского автономного округа. В 1980-е годы выработка электроэнергии на станции достигала 430 млн кВт⋅ч в год. До ввода в эксплуатацию ПАТЭС "Академик Ломоносов" Билибинская АЭС вырабатывала ежегодно более 210 млн кВт⋅ч электроэнергии, что обеспечивало около 80% потребления в Чаун-Билибинской энергосистеме.

ПАТЭС "Академик Ломоносов" расположена в Чукотском АО. По данным Росэнергоатома, плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПЭБ "Академик Ломоносов" оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С. Вместе они способны обеспечивать в номинальном режиме выдачу в береговые сети 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии для нагрева теплофикационной воды. Проект предназначен для надежного круглогодичного тепло- и электроснабжения удаленных районов Арктики и Дальнего Востока, обеспечения энергией основных горнодобывающих компаний, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле.