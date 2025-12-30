Акционеры "Лукойла" утвердили дивиденды за девять месяцев в 397 рублей на акцию

Дата закрытия списка для получения дивидендов назначена на 12 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров "Лукойла" утвердило решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия списка для получения дивидендов - 12 января.

По итогам 2024 года суммарный размер выплаченных дивидендов "Лукойла" составил 1,055 тыс. рублей на акцию. Чистая прибыль "Лукойла" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2025 года составила 287,023 млрд рублей.