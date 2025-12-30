ТАСС: "Росспиртпром" приобрел 100% акций "Татспритпрома"

ФАС одобрила сделку

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. АО "Росспиртпром" приобрел 100% акций "Татспиртпрома", сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом ТАСС сообщил источник.

"Росспиртпром" сегодня приобрел 100% акций "Татспиртпрома", сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба", - сообщил собеседник агентства. Стоимость сделки не раскрывается.

По итогам 2024 года "Татспиртпром" назван крупнейшим производителем водки.

АО "Росспиртпром" - крупнейший поставщик этилового спирта в России. В структуру "Росспиртпрома" входят восемь спиртовых заводов и ряд сервисных предприятий.