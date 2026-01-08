АТОР: спрос россиян на туры по стране в 2025 году снизился на 10%

По предварительным оценкам, граждане совершили около 90 млн поездок по России в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Спрос россиян на туры по своей стране снизился в 2025 году примерно на 10% по сравнению с годом ранее, в то же время выросли самостоятельные бронирования, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Спрос в сегменте организованного туризма снизился примерно на 10%, в то время как количество запросов и бронирований у агрегаторов увеличилось примерно на столько же, если не больше. Причем увеличение происходит в том числе за счет тех вариантов размещения, которое туроператоры не предлагают - квартиры, апартаменты, небольшие частные отели и т. д. И это показатель чувствительности к стоимости", - сказала она.

По предварительным оценкам, в 2025 году россияне совершили около 90 млн поездок по стране. Список самых популярных направлений не изменился: это Краснодарский край, Москва и область, Санкт-Петербург, Кавминводы и Калининград. При этом главной тенденцией внутреннего туризма в прошлом году стала разнонаправленная динамика в разных регионах, отметила эксперт.

"Больше всего в минувшем году потерял Краснодарский край - 15%. В первую очередь, из-за экологической катастрофы в Анапе. Анапа в 2024 году приняла 5,5 млн туристов, а в 2025 году - только около 2 млн. Безусловным лидером по приросту турпотока стал Крым - спрос на него увеличился почти на 67%. Также прирост наблюдался в республиках Северного Кавказа, Санкт-Петербурге (+7%), Калининградской области (+5%), устойчивым оставался спрос на Москву и Подмосковье (+4%)", - рассказала Ломидзе.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 9:30 мск