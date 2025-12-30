В ОДК сообщили о штатной работе двигателя ВК-650В во время полета Ми-34М1

Генеральный директор корпорации Александр Грачев отметил, что отечественный двигатель показал надежную работу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отечественный двигатель ВК-650В во время полета легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 отработал штатно и показал надежную работу, заявил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Грачев.

"В ходе полета ВК-650В отработал штатно, продемонстрировав надежную работу со всеми системами вертолета. Новейший российский двигатель имеет технические характеристики, которые улучшат эксплуатационные возможности вертолета. ВК-650В уже сертифицирован и готов к серийному производству, что позволит заменить иностранные разработки на легких вертолетах", - отметил Грачев, слова которого приводятся в сообщении ОДК.

Как ранее сообщили в Минпромторге, полет опытного образца Ми-34М1 с двигателем ВК-650В продлился 10 минут и прошел успешно.

ВК-650В - это первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель обладает повышенной взлетной мощностью, а также имеет увеличенную мощность на чрезвычайном режиме - до 750 л. с. Основные преимущества ВК-650В - модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC.

Силовая установка получила сертификат типа в декабре 2024 года.