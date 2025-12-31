В России выросли акцизы на алкогольную продукцию

В частности, акциз на вина с 1 января теперь составляет 148 рублей за литр

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Акциз на вина (за исключением крепленых (ликерных) вин), фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию повышен в России с 1 января до 148 руб. со 113 руб. за 1 литр. Это следует из опубликованных ранее поправок в Налоговый кодекс РФ.

Акциз на игристые вина, включая российское шампанское, установлен на уровне 160 руб. за 1 литр (в 2025 году составлял 125 руб.), на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом - на уровне 165 рублей за 1 литр (ранее 148 руб.).

Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно, а также на напитки, изготавливаемые на основе пива, поднялся до 33 руб. с 30 руб. за 1 литр, на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% теперь составляет 62 руб. за 1 литр (ранее - 56 руб.). Акциз на сидр, пуаре, медовуху увеличен с 30 до 33 руб. за 1 литр.

На винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, акциз теперь составляет 165 руб. за 1 литр (ранее - 148 руб.), на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, - 49 руб. за 1 литр (ранее - 38 руб.).

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов теперь будут определять как отношение 165 руб. к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, ранее этот показатель составлял 148 руб. Акциз на алкогольную продукцию крепостью свыше 18 градусов вырос с 740 до 824 руб. за 1 литр.

Акциз на этиловый спирт (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты) теперь составит 824 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. В 2025 году акциз на спирт равнялся 740 руб.