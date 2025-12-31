В Подмосковье повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Проезд в автобусах и троллейбусах по базовому тарифу при оплате банковской картой, а также картами "Тройка" и "Стрелка" будет стоить от 73 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Стоимость проезда на наземном общественном транспорте изменится в Московской области с 1 января, а на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении с 2 января. Проезд в автобусах и троллейбусах по базовому тарифу при оплате банковской картой, а также транспортными картами "Тройка" и "Стрелка" будет стоить от 73 рублей, сообщается на сайте комитета по тарифам и ценам Подмосковья.

"С 1 января стоимость поездки в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте при оплате банковской картой, картами "Стрелка" и "Тройка" в городском и пригородном сообщении до 5 км составит 73 рубля, в пригородном сообщении свыше 5 км - 73 рубля плюс 8 - 11 рублей за каждые следующие 2,5 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плата за поездку по единой транспортной карте или банковской карте "учащегося" и "льготной" составит 36,50 рублей в городском сообщении и пригородном сообщении до 5 км, с увеличением на 4 - 5,5 рублей за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

В комитете добавили, что пользователям карт "Стрелка" и "Тройка" начиная с 21 поездки предоставляется скидка, которая зависит от числа накопленных в расчетном периоде поездок и составит 10, 15, 20, 35% от начального тарифа за каждые 10 поездок. Для держателей карты "учащегося" начиная с 36-й поездки скидка составит 99%.

Кроме того, в пригородном железнодорожном сообщении тариф в электричках с 2 января составит 61 рубль за одну пригородную зону и 39 рублей за каждое дополнительное пересечение тарифных зон. Тариф в пределах зоны МЦД "Пригород" при оплате транспортной картой "Тройка" составит 102 рубля с учетом бесплатной пересадки на метро, банковской картой - 110 рублей.

"Рост тарифов обусловлен закупкой подвижного состава для повышения качества перевозок и ростом расходов на его эксплуатацию, а также ростом цен на материалы, электроэнергию, необходимые профилактические мероприятия по дезинфекции, индексацией заработной платы обслуживающего персонала, а также необходимостью сохранения объемов транспортной работы", - добавили в комитете.