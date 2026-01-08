В ФНС рассказали, в каких случаях необходимо уплатить налоги за дорогие подарки

Если человеку подарили квартиру или машину не от члена семьи или близкого родственника, ему необходимо самостоятельно рассчитать налог на доход физических лиц и представить по месту учета декларацию по форме 3-НДФЛ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Гражданину при получении дорогих подарков от лиц, не состоящих с ним в родстве, надо учитывать, что в ряде случаев будет необходимо уплатить за них налоги. Об этом ТАСС рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

Например, если гражданин получил в подарок квартиру или машину не от члена семьи или близкого родственника, ему необходимо самостоятельно рассчитать налог на доход физических лиц (НДФЛ) и представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а также уплатить этот налог до 15 июля года, следующего за годом получения подарка. Однако в ведомстве уточнили, что доходы, полученные в денежной и натуральной формах, не облагаются НДФЛ, исключениями являются случаи дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.

В то же время в ФНС разъяснили, что если дарителем является близкий родственник, то доход в виде любого подарка не облагается НДФЛ. "При этом, если в дар получены ювелирные украшения, то такой доход не подлежит обложению в независимости от родства дарителя и одаряемого", - уточнили в ФНС.

В ведомстве также сообщили, что в случае, когда дарителем является организация или индивидуальный предприниматель (ИП), то подарки, не превышающие по стоимости 4 тыс. руб., также не подлежат налогообложению. "Сумма указанного дохода в размере, превышающем установленное ограничение 4 тыс. руб., подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В таком случае индивидуальные предприниматели, от которых налогоплательщик получил подарок, обязаны самостоятельно рассчитать, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ, сообщили в ФНС.

"При невозможности до 31 января года, следующего за годом получения подарка, удержать у налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ, налоговый агент (ИП) обязан в срок не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать НДФЛ и размерах полученного дохода", - отметили в ведомстве.

Налоговые органы, в свою очередь, формируют на основании таких сведений налоговое уведомление и направляют его налогоплательщику, НДФЛ необходимо уплатить до 1 декабря.

"Физическим лицам в таком случае не нужно представлять в налоговые органы налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ", - отметили в ФНС.

Какие документы необходимы для получения подарка

Аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссян рассказал ТАСС, как правильно документально оформить дорогостоящие подарки. Так, по его словам, гражданам, получившим в дар крупное имущество, например автомобиль, квартиру или дачу, необходимо в первую очередь оформить право собственности юридически. "Это делается через заключение нотариального договора дарения, последующую регистрацию права в уполномоченных органах и уплату установленной государственной пошлины", - разъяснил эксперт.

Он отметил, что без этих действий подарок не становится законной собственностью получателя, что может привести к спорам или претензиям в будущем. При этом эксперт подчеркнул, что также важно убедиться, что даритель обладает дееспособностью и правом распоряжаться имуществом без ограничений.

Также эксперт обратил внимание, что нотариальная доверенность требуется в случаях, если в качестве подарка гражданин получает долю в праве общей собственности при участии несовершеннолетних. "При этом для дарения автомобиля нотариальная форма не требуется, достаточно простой письменной формы договора дарения, который затем используется для регистрации в ГИБДД", - сообщил эксперт.