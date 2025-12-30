ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты для бизнеса

Речь идет о кредитах корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ продлил на полгода рекомендации банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Для поддержки компаний, столкнувшихся с временными трудностями, Банк России продлил на полгода рекомендации банкам идти навстречу таким заемщикам", - сказано в сообщении пресс-службы.

Для стимулирования банков к соблюдению этих рекомендаций, регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, которые обладают потенциалом для восстановления своей финансовой устойчивости. К ним, как поясняется в сообщении ЦБ РФ, относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план.

Банки, в свою очередь, обязаны будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым показателям, "и, если они не достигаются, досоздавать резервы", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.