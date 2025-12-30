Топ-10 банков РФ уменьшили доходность вкладов после снижения ключевой ставки

Диапазон снижения составил от 0,1 до 2 п.п.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Доходность вкладов уменьшилась в период с 19 по 30 декабря в 10 крупнейших банках РФ после снижения Банком России ключевой ставки до 16%. Диапазон снижения составил от 0,1 до 2 п.п., сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".

"После того как Банк России на заседании 19 декабря снизил ключевую ставку до 16%, крупные банки начали снижать ставки по вкладам. <…> В период с 19 по 30 декабря доходность вкладов снизилась в 10 банках из топ-20. В одном из банков динамика была разнонаправленной. Диапазон снижения составил от -0,1 до -2 п.п.", - отметили в пресс-службе.

По данным "Финуслуг", за отчетный период лидерами по темпам снижения стали полугодовые вклады, средняя ставка по которым снизилась на 0,29 п.п., до 14,44%.

Так, средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 по состоянию на 30 декабря составила 15,34%, снизившись на 0,18 п.п. относительно 19 декабря, когда состоялось заседание ЦБ. По полугодовому средняя ставка составила 14,44% (-0,29 п.п. за аналогичный период), по годовому - 13,27% (-0,23 п.п.).

Средняя ставка по вкладу на 1,5 года снизилась за отчетный период на 0,15 п.п. и составила 11,56%, по двухлетнему - на 0,13 п.п., до 11,27%, а средняя ставка по трехлетнему вкладу составила 10,73% (-0,16 п.п.).

Как отметили в пресс-службе финансового маркетплейса, с начала 2025 года лидерами по темпам снижения стали годовые вклады, доходность которых снизилась на 7,58 п.п., меньше всего снизилась доходность вкладов на 1,5 года - на 4,42 п.п.